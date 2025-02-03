قائد الجيش استقبل قائد منظّمة فضّ الاشتباك ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، قائد منظّمة فضّ الاشتباك التابعة للأمم المتحدة ((UNDOF اللواءAnita Asmah مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنانSimone Aeschlimann في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان، وقدّمت خلفها Agnes Dhur.