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لبنان

قائد الجيش استقبل قائد منظّمة فضّ الاشتباك ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:30
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استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، قائد منظّمة فضّ الاشتباك التابعة للأمم المتحدة ((UNDOF اللواءAnita Asmah مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الحدود الجنوبية.
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كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنانSimone Aeschlimann  في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان، وقدّمت خلفها Agnes Dhur.
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