شيخ العقل: لتسهيل مهمة تأليف الحكومة وازالة العراقيل

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شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، على "ضرورة ان يكون للدولة ومؤسساتها الدور الفاعل والمؤثر على مختلف المستويات، بخاصة في مناطق الجنوب، لبعث الحياة من جديد في تلك المناطق التي تواجه اطماع العدو الاسرائيلي وتواكب حضور الجيش، الذي أثبت قدرة على القيام بالدور المنوط به عندما يتوفر القرار السياسي والاحتضان الشعبي".وتمنى "نجاح العهد الجديد وتحقيق التطلعات المطلوبة، من خلال الحكومة المنتظرة التي يجب على جميع المعنيين السعي الحثيث لانطلاقتها على النحو الذي يتوافق مع حاجة اللبنانيين الى حكومة اصلاح، قادرة على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، ودعم المؤسسات الامنية في تثبيت عامل الاستقرار الذي يهدده العدو بشكل مستمر".