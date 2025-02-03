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لبنان

توقيف مُطلق النار على سيارة الأب إيلي بشعلاني... وهذا ما اعترف به (صورة)

Lebanon 24
03-02-2025 | 10:17
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صـدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 2-2-2025 وفي محلة المريجات، أقدم مجهول على إطلاق النار على سيارة الأب ايلي جوزف بشعلاني وأصابها بعدة طلقات، وفرّ إلى جهة مجهولة.
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على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات وفي خلال ساعات إلى تحديد هويته، ويدعى:

ج. ق. (من مواليد عام  1988، سوري)
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان إقامته في بلدة بر الياس، حيث عملت على توقيفه بأقل من/12/ ساعة وضبطت سيارة رباعية الدفع نوع ” شيروكي” المستخدمة في عملية إطلاق النار.

بالتحقيق معه، اعترف أنه خلال انتقاله صباحا من بيروت إلى البقاع ولدى وصوله إلى بحمدون، اجتازته سيارة نوع “هيونداي” بيضاء بطريقة اعتبرها مستفزّة له، فقام باللحاق بها وصولاً إلى محلة المريجات، حيث توقّفت.

وبوصوله إلى منزله وكونه كان بحالة سكر، أحضر سلاح كلاشنكوف وعاد إلى المريجات مكان توقّف السيارة وأطلق النار باتجاهها وغادر إلى منزله. وصرّح أنه لا يوجد أي أسباب أُخرى لما قام به، وأنه كان تحت تأثير الكحول. كما تبين انه يتعاطى المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 
 
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