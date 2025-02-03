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لبنان

المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان بدأت زيارة الى إيران

Lebanon 24
03-02-2025 | 10:56
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بدأت اليوم المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى طهران حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين.

وافاد بيان لمكتبها، ان "هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرّة للمنسّقة الخاصّة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنيّة. وستركّز محادثاتها على الحاجة الملحّة لاستمرار التطورات الإيجابية في لبنان، التي بدأت منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وعلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بشكل كامل".
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