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لبنان

شاحنة أسلحة تُكشف في منطقة لبنانية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2025 | 11:00
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علم "لبنان24" أنّ الجيش ضبط شاحنة محملة بالأسلحة في بلدة الوردانية - جبل لبنان.
 
وأوضحت المصادر أنَّ تلك الشاحنة تضمنت معدات حربية مختلفة وقد لاذ سائقوها بالفرار قبل أن تتمكن مخابرات الجيش من ضبطها وتفتيشها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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