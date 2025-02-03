شاحنة أسلحة تُكشف في منطقة لبنانية!

علم "لبنان24" أنّ الجيش ضبط شاحنة محملة بالأسلحة في بلدة الوردانية - جبل لبنان.

وأوضحت المصادر أنَّ تلك الشاحنة تضمنت معدات حربية مختلفة وقد لاذ سائقوها بالفرار قبل أن تتمكن مخابرات الجيش من ضبطها وتفتيشها.