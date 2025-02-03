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لبنان

"نقف إلى جانب لبنان".. اتصالٌ بين عون ورئيس وزراء كندا

Lebanon 24
03-02-2025 | 11:10
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تلقى الرئيس جوزيف عون، اتصال تهنئة من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الذي أكد وقوف كندا إلى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات.
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