في حضور السيدة الأولى.. قداس في العيشية على نية رئيس الجمهورية

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ظمت جمعية "التضامن العائلي" في بلدة العيشية، قداسا على نية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في كنيسة السيدة العيشية، ترأسه مطران صور للطائفة المارونية شربل عبد الله، في حضور اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ونجله خليل وافراد العائلة، والنائبين سعيد الاسمر، وشربل مسعد، النائبين السابقين ابراهيم عازار، وزياد الاسود، رئيس الجمعية ابراهيم نصر، القاضي رمزي فرحات، العميد صلاح جبران، رئيس بلدية كفرحونة، رئيس اتحاد بلديات الريحان، رئيس بلدية الجرمق، رئيس بلدية العيشية والجمعيات العائلية والروحية.بعد القداس القى المطران عبد الله كلمة نوّه فيها بمزايا الرئيس عون، متمنياً له "التوفيق في مهامه في انقاذ الوطن واعادة السلام الى ربوعه".من جهته، تمنى رئيس الجمعية "التوفيق والنجاح للرئيس عون ليقود سفينة الوطن الى بر الأمان". (الوكالة الوطنية للإعلام)