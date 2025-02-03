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لبنان

وزير الثقافة استقبل وفد صندوق التعاضد الموحد للفنانين اللبنانيين

Lebanon 24
03-02-2025 | 11:25
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وفدًا من المجلس الجديد لصندوق التعاضد الموحد للفنانين اللبنانيين في المكتبة الوطنية – الصنائع.

وضم الوفد رئيس الصندوق النقيب فريد بو سعيد، أمين السر النقيب نعمة بدوي، النقيبة ريتا مكرزل، النقيب عبد الرحمن الشامي، مندوبة نقابة السينمائيين نور نخول، والمستشار القانوني للصندوق نصري البراكس.
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وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للوزير المرتضى على دعمه المستمر للفنانين، مشيدين بتعاونه في تحقيق الإنجازات التي تعزز نجاحهم وتطورهم المهني.

من جهته، هنأ وزير الثقافة المجلس الجديد، متمنيًا له التوفيق في تعزيز أوضاع الفنانين من النواحي الصحية، الاجتماعية، والمهنية.






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