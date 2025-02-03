زحمة خانقة على أوتوستراد جدرا.. ومناشدات لتدخل القوى الأمنية

تواصلت أزمة السير الخانقة على الأوتوستراد الساحلي، خصوصًا عند بلدة جدرا، بسبب الأشغال الجارية على وصلة جسر جدرا – سبلين، التي تنفذها وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار.



وأفاد مواطنون بأنهم عالقون في الزحمة منذ ساعتين، مع توقف شبه كامل لحركة السير على الأوتوستراد والطرق الفرعية. كما ناشدوا القوى الأمنية للتدخل فورًا وتنظيم المرور لتخفيف المعاناة عن العابرين بين بيروت والجنوب وإقليم الخروب. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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