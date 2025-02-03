Advertisement

لبنان

تأجيل تشييع نصرالله.. هل هو وارد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-02-2025 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1315259-638742075186784543.jpg
Doc-P-1315259-638742075186784543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصبُّ أوساط "حزب الله" في الوقت الرّاهن تركيزها على التحضير لتشييع أمين عام الحزب السّابق الشهيد حسن نصرالله وذلك وفق الموعد المُحدّد لذلك يوم 23 شباط الجاري في "مدينة كميل شمعون الرياضية".
Advertisement
 
ومع أنَّ الحزب حدد رسمياً هذا الموعد، إلا أنه ثمة إمكانية لـ"تأجيله" لاسيما إن حصلت تطورات ما على الساحة الجنوبية وسط وجود تلميحات إسرائيليّة عن إمكانية إطالة أمد الهدنة وتأجيل إنسحابها إلى ما بعد 18 الشهر الحالي.
 
ووفق مصادر معنية فانه "في حال حصل التشييع في موعده، كما تم الإعلان، فإن الأمور ستتجهُ إلى "المستوى الأمني" الذي سيعتمدهُ "حزب الله" لحماية قادته وشخصياته، كما أن الأنظار ستذهب أيضاً باتجاه حضور أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم للتشييع من عدمه".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:54 | 2025-02-03
16:55 | 2025-02-03
16:48 | 2025-02-03
16:44 | 2025-02-03
16:40 | 2025-02-03
16:21 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24