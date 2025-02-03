Advertisement

لبنان

"سنتابع الملف خطوة بخطوة".. البستاني: لا مجال لا لتباطؤ ولا لتراجع

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1315282-638742103961022397.png
Doc-P-1315282-638742103961022397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتبت النائبة ندى بستاني، اليوم الإثنين، عبر حسابها على منصة "إكس":

"‏اجتمعنا اليوم مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، برفقة رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح ورئيس بلدية جعيتا ووفد من البلدية، إلى جانب المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لوضع النقاط على الحروف في ملف مناقصة معمل حراش جعيتا الكهرومائي. وأود أن أؤكد مرة جديدة أنني لم أكن على علم بالمناقصة السابقة، ولو كنت كذلك، لكنت اعترضت وطالبت بتوضيح كل التفاصيل لضمان الشفافية الكاملة".
Advertisement

أضافت: "المناقصة السابقة التي أوقفها ديوان المحاسبة أصبحت وراءنا. واليوم، نمضي قدماً بمناقصة جديدة والتمويل جاهز".

ودعت "جميع المتعهدين إلى التقدم بلا تردد".

وقالت: "المشروع سينطلق ولن نسمح بأي عرقلة أو تأخير. سنتابع الملف خطوة بخطوة مع الريس جوان ورئيس بلدية جعيتا، وسنحرص على أن يُنفذ بأسرع وقت. هذه المرّة، لا مجال لا لتباطؤ ولا لتراجع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:54 | 2025-02-03
16:55 | 2025-02-03
16:48 | 2025-02-03
16:44 | 2025-02-03
16:40 | 2025-02-03
16:21 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24