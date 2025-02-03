على الصعيد الحكومي.. هذا ما سيفعله "التكتل الوطني المستقل" غداً

عقد "التكتل الوطني المستقل" اجتماعا مسائيا أكد خلاله "دعمه للعهد ولخطاب القسم".



وقرر التكتل، بحسب بيان، "إعلان موقفه بعد ظهر غد الثلاثاء، يتناول فيه المستجدات على الصعيد الحكومي، لا سيما الاستنسابية في المنهجية المتبعة في التشكيلة الحكومية، وازدواجية المعايير".

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