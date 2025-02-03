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لبنان

في مغدوشة.. حجار يفتتح مركزاً جديداً للخدمات الإنمائية

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:19
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افتتح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار مركزاً جديداً للخدمات الإنمائيّة في بلدة مغدوشة.

حضر حفل الافتتاح النائب ميشال موسى ورئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ورئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان وقائمقام مرجعيون الاستاذ وسام حايك وفاعليات المنطقة إلى جانب أهالي مغدوشة.
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و شدّد حجّار خلال الاحتفال، على "أهمية افتتاح مركزٍ للوزارة في بلدة مغدوشة لخدمة اهلها والجوار والتكامل بين شبكة من مراكز الخدمات الإنمائيّة في الوزارة تبدأ من الصرفند مرورا بصيدا ومغدوشة وصولاً الى حارة صيدا وجزّين".
ونوّه ب"الاستجابة السريعة والفعّالة لأزمة النزوح التي شارك فيها المركز والتي تزامنت مع إنطلاقة العمل فيه".

كما شكر "كل من ساهم في انطلاق عمل المركز في من رئيس البلدية الى كل الجهات المحليّة والدوليّة المانحة، ومنها جمعية خادمي الغد التي جهّزت المركز بنظام للطاقة الشمسية، وجمعية شيلد التي نفّذت مجموعة من الدورات التدريبيّة، وصندوق الامم المتحدة الانمائي ال UNFPA ونقابة الاخصائيين الاجتماعيين عبر تخصيص المركز بعيادة نقّالة مخصّصة للصحّة الانجابيّة". (الوكالة الوطنية) 
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