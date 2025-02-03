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لبنان

البطريرك يوحنا العاشر ناقش مع وفد "القوات" الأوضاع في سوريا ولبنان

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:34
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وفدا من حزب "القوات اللبنانية" ضم النائبين غسان حاصباني وفادي كرم والقيادي جاد دميان، في المقر البطريركي في البلمند.
 
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تطرق اللقاء إلى "الأوضاع في سوريا ولبنان. وكانت جولة أفق تناولت الشأن العام وقضايا الساعة"، بحسب بيان للبطريركية.
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