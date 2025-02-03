هذا ما اصطدم به نواف سلام.. مفاجآت "حكومية"!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن الرئيس المُكلف نواف سلام لم يتفق بعد إلا مع "الثنائي الشيعي" على أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة باستثناء الإسم الخامس الذي سيجري تعيينه لاحقاً في تقاطع بين سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون.

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وأوضحت القناة أن "سلام اصطدم بمواقف مسيحية وسنية حجبت عن تشكيلته الثقة مُسبقاً"، مشيرة إلى أن "مجموعة من الداعمين لسلام عبرت له عن اعتراضها على مسار التشكيل معتبرة أنه يكيل بمكيالين ولا يتعامل مع المكونات بمعايير واحدة".

كذلك، نقلت "الجديد" عن مصادر في "القوات اللبنانية" قولها إنه "في حال تم استكمال المسار التشاوري حول الحكومة بشكلٍ لا يُراعي المعايير الأساسية، عندها فإن القوات لن تعطي الحكومة الثقة.

وأوضحت القناة أنّ "أي موقف تتخذه القوات سينسحب حُكماً على القوى المسيحية الأخرى كحزب الكتائب تحديداً".