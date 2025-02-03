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لبنان

سرقة جديدة تهز الأشرفية... هذا ما فعله مجهولون برئيس بلدية (صورة)

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:31
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تعرض رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد، لعملية سرقة في منطقة الأشرفية، حيث اقدم مجهولون على كسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة بداخلها مستندات مهمة.

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رئيس بلدية

بيت مري

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