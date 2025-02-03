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لبنان

أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب... ما طبيعتها؟

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:44
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نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، عملية تفجير كبيرة استهدفت منازل في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وتردد الصدى في معظم مناطق الجنوب.
 
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