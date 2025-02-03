أصبحت آمنة... بلدة جنوبيّة تحررت ودعوة من بلديتها للمواطنين

أعلنت بلدية الطيبة، اليوم الاثنين، أنها تبلغت من قيادة الجيش بأن غدا الثلاثاء سيتم انتشار الجيش بالكامل في البلدة، وتعتبر آمنة وخاليه من العدو الإسرائيلي.



وتدعو البلدية الأهالي إلى "التعاون مع عناصر الجيش وتوجيهاته لإزالة آثار العدوان".

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