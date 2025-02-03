آخر مفاجأة عن "أسرى حزب الله".. ماذا أعلنت "حماس"؟

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الاثنين، أنَّ المرحلة الثانية من مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل ستشمل أسرى من "حزب الله"، ممن أسرتهم إسرائيل خلال الحرب مع لبنان.



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وقال حمدان خلال لقاء عبر الإنترنت مع صحفيين إن "الوسطاء باشروا اتصالات للتفاوض من أجل ترتيب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية فيها تفاصيل كثيرة في ما يتعلق بالإعمار والإعلان الدائم لوقف النار. وقال حمدان خلال لقاء عبر الإنترنت مع صحفيين إن "الوسطاء باشروا اتصالات للتفاوض من أجل ترتيب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية فيها تفاصيل كثيرة في ما يتعلق بالإعمار والإعلان الدائم لوقف النار.



وأضاف أن "ترتيبات تبادل الأسرى خلال المرحلة الثانية قد تأخذ بعض الوقت، ستشمل الأسرى على مختلف مصنفاتهم، بمن فيهم الأحكام المؤبدة، والمعتقلون بعد هجوم السابع من تشرين الأول، وأسرى حزب الله".





وتابع أن "فرص انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق ليست كبيرة، وأنه جرى الحديث مع الوسطاء حول تلكؤ إسرائيل في تنفيذ بعض الالتزامات المتعلقة بنوعية المواد التي تدخل ضمن شاحنات المساعدات".

وقال إن "معبر رفح يعمل وفق اتفاق 2005، وإن الحالات الإنسانية هي التي تخرج في المرحلة الأولى، وسيجري متابعة عودة العالقين وفتح المعبر لبقية الحالات في المرحلة الثانية". (إرم نيوز)