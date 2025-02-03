Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينشط في دولة أوروبية.. صحيفة تُعلن المفاجأة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-02-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1315376-638742236408989477.jpg
Doc-P-1315376-638742236408989477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الألمانية أن "حزب الله" بنى شبكة سرية في شمال ألمانيا لنشر نفوذه والحصول على الأموال.
 
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن تلك الشبكة نشطت بين مجموعات الشباب والكشافة وتلقت المساعدة عبر منافذ الدعاية كما أن لديها أكثر من 1200 مؤيد في ألمانيا.
Advertisement
 
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ أحد المتورطين بتلك الشبكة يسمى "حسن.م." وقد كان يقدم إلى قيادة "حزب الله" في لبنان المعلومات أثناء سفره في أنحاء ألمانيا للإشراف على الجمعيات اللبنانية وحشد الدعم لـ"حزب الله"، وقد سُجن العام الماضي.
 
كذلك، بينت الصحيفة تورّط شخص آخر يُدعى "فاضل.ر" والذي يعتبر عميلاً مُدرباً لصالح "حزب الله" في ألمانيا وقد جرى اعتقاله خلال شهر كانون الأول الماضي.
 
وزعمت الصحيفة أن "حسن م" كان ناشطاً بشدة لصالح "حزب الله" في شمال ألمانيا، وقد وصفته وثائق قضائية بأنه "شيخ متجول" وقام بجولات توجيهية حول ألمانيا عام 2016 تلتها جولات مُماثلة عامي 2018 و 2023.
وأوضحت الصحيفة أنه جرى الحكم على "حسن م." بالسجن لمُدّة 5 سنوات ونصف، كما أن وثائق أخرى عثرت بحوزته أثبتت ارتباطه بـ"حزب الله".
 
أيضاً، تقول الصحيفة إنَّ "حسن م" كان مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمركز إيراني مزعوم في هامبورغ يُدعى المسجد الأزرق الذي كانت أجهزة الاستخبارات تراقبه منذ تسعينيات القرن العشرين. 
 
ويزعم مسؤولو الاستخبارات أن المسجد كان يُستخدم كموقع متقدم للنظام الإيراني لنشر الدعاية ودعم أنشطة حزب الله، وفق الصحيفة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:54 | 2025-02-03
16:48 | 2025-02-03
16:44 | 2025-02-03
16:40 | 2025-02-03
16:21 | 2025-02-03
16:15 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24