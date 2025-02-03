"حزب الله" ينشط في دولة أوروبية.. صحيفة تُعلن المفاجأة

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الألمانية أن "حزب الله" بنى شبكة سرية في شمال ألمانيا لنشر نفوذه والحصول على الأموال.

وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن تلك الشبكة نشطت بين مجموعات الشباب والكشافة وتلقت المساعدة عبر منافذ الدعاية كما أن لديها أكثر من 1200 مؤيد في ألمانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنَّ أحد المتورطين بتلك الشبكة يسمى "حسن.م." وقد كان يقدم إلى قيادة "حزب الله" في لبنان المعلومات أثناء سفره في أنحاء ألمانيا للإشراف على الجمعيات اللبنانية وحشد الدعم لـ"حزب الله"، وقد سُجن العام الماضي.

كذلك، بينت الصحيفة تورّط شخص آخر يُدعى "فاضل.ر" والذي يعتبر عميلاً مُدرباً لصالح "حزب الله" في ألمانيا وقد جرى اعتقاله خلال شهر كانون الأول الماضي.

وزعمت الصحيفة أن "حسن م" كان ناشطاً بشدة لصالح "حزب الله" في شمال ألمانيا، وقد وصفته وثائق قضائية بأنه "شيخ متجول" وقام بجولات توجيهية حول ألمانيا عام 2016 تلتها جولات مُماثلة عامي 2018 و 2023.

وأوضحت الصحيفة أنه جرى الحكم على "حسن م." بالسجن لمُدّة 5 سنوات ونصف، كما أن وثائق أخرى عثرت بحوزته أثبتت ارتباطه بـ"حزب الله".

أيضاً، تقول الصحيفة إنَّ "حسن م" كان مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمركز إيراني مزعوم في هامبورغ يُدعى المسجد الأزرق الذي كانت أجهزة الاستخبارات تراقبه منذ تسعينيات القرن العشرين.

ويزعم مسؤولو الاستخبارات أن المسجد كان يُستخدم كموقع متقدم للنظام الإيراني لنشر الدعاية ودعم أنشطة حزب الله، وفق الصحيفة.