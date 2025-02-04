أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا فجر اليوم على إلقاء قنبلة على منزل المختار زاهر الكسار في بلدة ببنين، ما أدى إلى أضرار مادية اقتصرت على الممتلكات من دون تسجيل أي إصابات.



وفي تصريح له أكد المختار زاهر الكسار أنه بانتظار وصول الأجهزة الأمنية والجنائية صباحًا لإجراء التحقيقات اللازمة، والكشف عن الفاعلين بهدف إحالتهم إلى القضاء بتهمة محاولة قتل جماعي.

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