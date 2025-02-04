حريق داخل باص أمام مسجد طينال في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق فجر اليوم داخل باص أثناء تواجده أمام مسجد طينال في منطقة باب الرمل - طرابلس ما أدى إلى احتراقه بالكامل.وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث تمكنت من إخماد النيران من دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.