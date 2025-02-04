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لبنان
حريق داخل باص أمام مسجد طينال في طرابلس
Lebanon 24
04-02-2025
|
00:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق فجر اليوم داخل باص أثناء تواجده أمام مسجد طينال في منطقة باب الرمل - طرابلس ما أدى إلى احتراقه بالكامل.
وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث تمكنت من إخماد النيران من دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
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ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.
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