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لبنان

حريق داخل باص أمام مسجد طينال في طرابلس

Lebanon 24
04-02-2025 | 00:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق فجر اليوم داخل باص أثناء تواجده أمام مسجد طينال في منطقة باب الرمل - طرابلس ما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث تمكنت من إخماد النيران من دون تسجيل إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
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ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.
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