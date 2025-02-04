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لبنان

الرئيس مصرّ على التحرير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-02-2025 | 01:15
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تفيد مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مصر على الوصول الى نتيجة حاسمة مع انتهاء مهلة 18 شباط، اذ يعمل على تأمين الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية.
وبحسب المصادر فإن عون يعتبر ان عدم انسحاب اسرائيل ضربة للعهد الذي ينطلق ضمن شعارات واضحة وردت في خطاب القسم وعليه لا يجب عليه التسامح مع المس يالسيادة.
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وتقول المصادر ان عون يريد تكريس شرعيته ووضع حد لتعدد السلاح لذلك يجب ان يتمكن من اثبات ان الدولة قادرة بالتعاون مع بعض الحلفاء على فرض انسحاب اسرائيل من لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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