ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان الف ليرة وقارورة الغاز 5 ألاف ليرة، فيما تراجع سعر المازوت الفي ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.496.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.536.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.405.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.102.000 ليرة لبنانية