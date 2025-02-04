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لبنان

الحاج: لن نقبل بعودة الثنائي الى وزارة المال

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:49
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كتب النائب رازي الحاج على منصة "إكس":" اختصاراً للوقت: لن نقبل بعودة الثنائي لوزارة المال ونعتبرها خطوة تعرقل الإصلاحات المنشودة والمحاسبة الموعودة.لن نقبل بدخول حزب الله إلى الحكومة بخطابه الملتبس بما خصّ تسليم سلاحه وحصره بيد القوى الشرعّية.لن نقبل إلا ان نكون شركاء أساسيين في القرار الوطني عبر التمثيل الصحيح وفق تمثيلنا الحقيقي".
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