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لبنان

عقيص: الأخلاق السياسية المجاهَرة بقول الحق

Lebanon 24
04-02-2025 | 02:21
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كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس" معلقا على كلام النائب ميشال دويهي على المنصة نفسها: الأخلاق السياسية: المجاهرة بقول الحق".
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عقيص:

الأخلاق

السياسية

المجاهَرة

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