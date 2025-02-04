يزبك: لن نشارك في الحكومة وسنحجب الثّقة عنها إذا لم نتلقَ التوضيحات اللازمة

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أكّد النّائب غياث يزبك ان "حزب القوّات لن يشارك في الحكومة المرتقبة وسيحجب الثّقة عنها إذا لم يتلق التّوضيحات التّي يحتاجها لأنّه لا يريد المساهمة في غرق العهد منذ بدايته"، مشيراً الى ان "حزب القوات لم يحسم موقفه النهائي بعد بانتظار ما سيقدمه الرئيس المكلف وهو منفتح على أي خطوات من شأنها إنجاح العهد وإنقاذ البلد".وأوضح يزبك في حديث اذاعي ان المعضلة أعمق من نوعية وعدد الحقائب، فالقوات تطالب بمعرفة وجهة الحكومة وأول استحقاق امامها حول القرار 1701 في اليوم التالي للثامن عشر من شباط، أما المهمة الثانية فهي إصلاحية، وهذا ما يحتم ألا نبدأ بحكومة عرجاء، بالإضافة الى الاعتراض على معايير الرئيس المكلف والكيل بمكيالين حيث فرض ثنائي حزب الله – حركة امل أسماء وزرائهم فرضاً على سلام".وسأل: "على اي أساس يُقصينا الرئيس سلام فيما يُلبي مطالب الآخرين؟ وكيف ستكون علاقة الحكومة مع مجلس النواب وسط سيل الاعتراضات على التشكيلة الحالية؟".