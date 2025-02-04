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لبنان

"DeepSeek" مقابل "ChatGPT": أيهما الخيار الأمثل للبنانيين؟

ماريا رحّال - Maria Rahhal

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Lebanon 24
04-02-2025 | 04:30
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تحوّل الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة إلى واحدة من أكبر الثورات التكنولوجية على مستوى العالم. وبعد ظهور "شات جي بي تي"، برزت في الأيام الأخيرة شركة "DeepSeek"، وهي شركة ناشئة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يتجاوز عمرها العام بقليل، ما أثار الكثير من القلق بسبب المنافسة الكبيرة بين الشركتين.
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ما هي "DeepSeek"؟

"DeepSeek" هي شركة ناشئة صينية أسسها ليانغ وينفنغ في عام 2023، وهو رئيس صندوق التحوط الكمي "High-Flyer" المعتمد على الذكاء الاصطناعي. تعمل الشركة على تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، ويتميز هذا النموذج عن غيره من برامج الدردشة الآلية مثل "تشات جي بي تي" من "OpenAI"، من خلال التعبير عن منطق توليد الإجابات قبل تقديم استجابة لمطالب المستخدم.

ماذا يقول الخبراء في هذا المجال عن التطبيقين؟

حملنا هذا السؤال إلى الخبير في مجال المعلوماتية نجيب عبد النور، الذي أشار إلى أنه رغم أن الشركتين تقدمان المحتوى نفسه للمستخدم العادي، إلا أن الاختلاف يكمن في الشركات المشغلة. إذ أن تكلفة برمجة "DeepSeek" أرخص بكثير من تكلفة "ChatGPT"، حيث كلف آخر نموذج من "DeepSeek" حوالي 5.6 مليون دولار، في حين تجاوزت تكلفة "ChatGPT" الـ100 مليون دولار.

وفي حديثه عبر "لبنان 24"، أشار عبد النور إلى أن التطبيق الصيني الجديد يمكن استخدامه مجانًا وبدون قيود، حيث لا يتطلب اشتراكًا شهريًا كما هو الحال في "ChatGPT" الذي يفرض اشتراكًا شهريًا بقيمة 20 دولارًا. وبالتالي، يمكن أن يشكل "DeepSeek" بديلاً لـ"ChatGPT" في مجال الذكاء الاصطناعي، ويكون مساعدًا للشركات التي تسعى للاعتماد على هذه النماذج في عملها.

ورغم اعتباره أن كلا التطبيقين يقدمان الخدمة نفسها للمستهلك، أكد عبد النور أن قوة وفعالية كل منهما تعتمد على كل شخص وحاجته إلى هذه البرامج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معيار واضح لتحديد التفوق بينهما. يمكن استخدام كلا التطبيقين في كتابة النصوص، تركيب الصور، التعليم، تحليل البيانات، والعقود، كما يظهران كيفية تفكيرهما وتحليلهما للأمور قبل تقديم الإجابة النهائية.

وفي ما يخص السؤال حول ما إذا كانت هذه بداية لحرب تكنولوجية جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، لفت عبد النور إلى أن التنافس مشروع في مختلف المجالات، والمستهلك هو المستفيد الأكبر في النهاية. خاصة أن لا أحد يمكنه اليوم السيطرة بالكامل على عالم التكنولوجيا والتقدم الرقمي.

تأثير المنافسة على اللبنانيين

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في لبنان، قد يكون للمنافسة بين “ديب سيك” و”تشات جي بي تي” تأثير كبير على كيفية اعتماد اللبنانيين لهذه التقنيات. وبالنظر إلى التكلفة المنخفضة لـ “ديب سيك”، قد يجد المستخدمون اللبنانيون أنه خيار جذاب خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المتوقع أن تستمر المنافسة بين هذين النموذجين في التزايد، مما سيدفع كلاهما لتحسين خدماته وتقديم ميزات جديدة لجذب المزيد من المستخدمين. وبالنسبة للبنانيين، فسيكون عليهم تقييم احتياجاتهم الخاصة واختيار النموذج الذي يلبي تلك الاحتياجات بشكل أفضل.

حرب تكنولوجية جديدة بدأت تلوح في الأفق على الصعيد العالمي، عنوانها السيطرة على التكنولوجيا الرقمية. فإلى أين يمكن أن نصل في هذا العالم الافتراضي؟ سؤال مفتوح على مدار السنوات والعقود المقبلة.


المصدر: خاص "لبنان 24"

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ماريا رحّال - Maria Rahhal

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