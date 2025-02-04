في الجنوب.. الترك طلبت من قوى الامن التشدد بتطبيق قوانين سير الدراجات

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طلبت محافظ الجنوب بالانابة الدكتورة هويدا الترك من قيادة قوى الامن الداخلي في الجنوب التشدد في تطبيق قوانين سير الدراجات النارية حفاظا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده شوارع مدينة صيدا في الاونة الاخيرة من فوضى عارمة من قبل سائقي الدراجات النارية الذين يتسببون يوميا بعشرات الحوادث مع السيارات ودهس المواطنيين.تجدر الإشارة إلى أنه الليلة الماضية، تمّ دهس العميد السابق لكلية الاعلام في الجامعة اللبنانية مدير جامعة الجنان في صيدا الدكتور محمد اسعد النادري وقد اصيب بجروح خطرة جدا.