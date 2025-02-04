19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الطاشناق: على الرئيس المكلّف مقاربة التأليف بمعايير موحّدة
Lebanon 24
04-02-2025
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأت اللجنة المركزية في حزب "الطاشناق" في بيان أنه "كثر في الآونة الأخيرة التداول الإعلامي بشأن التأليف الحكومي، ونشطت التسريبات الانتهازية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما اضطر المراجع المعنية إلى نفيها في أكثر من مناسبة، في خضمّ هذه الأجواء الملبّدة، يهمّ اللجنة المركزية للحزب توضيح الآتي: إنّ الحزب، انطلاقًا من ضرورة البدء بإخراج البلاد والدولة والشعب من أتون الأزمات والمحن المتتالية، رأى في ترشيح وانتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية الخيار الأنسب لضرورات المرحلة. وكان لا بدّ من حكومة تواكب خطاب القسم وتترجمه إلى خطوات إنقاذية عمليّة، لذا كان تكليف الرئيس نوّاف سلام خيارًا طبيعيًّا".
Advertisement
أضاف: "رغم قناعتنا بأنّ كلّ الأحزاب والقوى السياسيّة في لبنان تضمّ قدرات وطاقات مشهود لها بالكفاءة والوطنية ونظافة الكفّ، ورغم تساؤلنا عن الحكمة من استثناء أعضاء الأحزاب من العمل السياسي الحكومي، فمن الممكن أن نتفهّم تحاشي ضمّ الحزبيين إلى الحكومة، والسعي إلى تأليفها من شخصيّات لا انتماء حزبيًا واضحًا لها".
تابع: "غير أنّ ما سبق لا يعني جواز تحوّل التأليف إلى فوبيا من كل من تعاطى الشأن العام، إذ إن المعلوم أن الشعب اللبناني مثقّف ومسيّس إلى حدّ بعيد. كما أنّ شعار تفادي تحويل الحكومة إلى مجلس نيابي أو ملّي مصغّر لا يجوز أن يُترجم إلى إنزال أسماء وشخصيات لا تمت بصلة بالمجتمعات التي تمثّلها، وفرضها على تلك المجتمعات. في مطلق الأحوال، لا يجوز التعاطي بصيغة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، والكيل بمكيالين، ويجب معاملة الأطراف السياسية والمذهبية كافة بمعيار ومقاربة واحدة".
أضاف: "إننا نعوّل على العهد لإخراج لبنان من دوّامة الأزمات والمآسي المتلاحقة، وندرك أنه يحتاج إلى حكومة استثنائية لإطلاق دورات الإصلاح وإعادة الإعمار والنهوض المؤسساتي والاقتصادي. لذا، وحرصًا منّا على نجاح الرئيس المكلّف في تأليف حكومة تحظى بثقة مجلس النوّاب بأكثرية مريحة تمكنها من العمل، وبثقة شعبية تحاكي الإرتياح الذي منحه خطاب القسم، فإنّنا ندعو الجميع إلى مقاربة عملية تأليف الحكومة بروحيّة تعاون وتسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف".
ختم: "ندعو الرئيس نوّاف سلام إلى مقاربة التأليف بمعايير موحّدة، تضمن مؤازرة القوى النيابية والسياسية والشعبية لمسيرة عمل حكومته العتيدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
Lebanon 24
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
08:52 | 2025-02-03
03/02/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
09:15 | 2025-02-03
03/02/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
13:33 | 2025-02-03
03/02/2025 01:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
12:51 | 2025-02-03
03/02/2025 12:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
06:35 | 2025-02-03
03/02/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-02-04
"DeepSeek" مقابل "ChatGPT": أيهما الخيار الأمثل للبنانيين؟
05:22 | 2025-02-04
محفوظ: تراجع الدور المحوري لسوريا في الإقليم يجعل مهمة الشرع صعبة
05:15 | 2025-02-04
العدوّ الإسرائيليّ أحرق منازل في جنوب لبنان
05:00 | 2025-02-04
اندماج "حزب الله" في الجيش.. هل هو وارد؟
04:39 | 2025-02-04
الرئيس عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء
04:37 | 2025-02-04
الحواط: "تخبزوا بالأفراح"
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
04/02/2025 12:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
04/02/2025 12:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
04/02/2025 12:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24