الجيش: تفجير ذخائر في منطقة حنيدر - عكار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 4 /2 /2025، ما بين الساعة 12,00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة حنيدر - عكار".





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