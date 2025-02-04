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لبنان

الحواط: "تخبزوا بالأفراح"

Lebanon 24
04-02-2025 | 04:37
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 كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس": "يا جماعة الخير، يا من أوكلكم الشعب قيادة قارب الإنقاذ. 
آن الأوان لأن تدركوا أن الإقليم ولبنان تغيّرا، وأن المستقبل لا يبنى بحجارة الماضي المستهلكة التي قضت على الأخضر واليابس".
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اضاف: "أوقفوا ممارسات وسياسات الماضي ، وفكّروا في تشكيلة حكومية من خارج الصندوق تنال ثقة اللبنانيين والعالم ، تضع بياناً وزارياً إنقاذياً يحاكي آمال وأحلام اللبنانيين ويتناسب مع خطاب القسم الذي يحتاج تطبيقه لفريق وزاري شفاف جريء صلب متضامن ومتماسك".
وختم مؤكدا ان"العودة إلى الأسلوب والأدوات والإستنسابات والمسلمات السابقة التي أوصلتنا إلى الإنهيار الشامل لا يبنى عليها في عملية إعادة بناء الدولة والمؤسسات . غير ذلك "تخبزوا بالأفراح " .

 

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