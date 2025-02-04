وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية: لإحقاق الحق وإرساء العدالة

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض وكان عرض لسير العمل في المحكمة وبهيئاتها كافة.واشاد سليم بـ"عمل المحكمة العسكرية وقضاتها، وبالجهود التي يبذلها العاملون فيها من خلال العمل بشفافية وحرفية لإحقاق الحق وإرساء العدالة بأعلى درجات الدقة والتجرد والصدق"، وشدد على "أهمية اصدار الأحكام العادلة بالسرعة اللازمة في كل القضايا والملفات التي يعمل عليها القضاء العسكري".