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لبنان

إصابة 4 أشخاص بحادث سير

Lebanon 24
04-02-2025 | 06:44
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اصطدمت سيارة بجدار حديدي عائد لمحل بيع مواد بناء على طريق عام انان - جزين.
 
 
وكان داخل السيارة 4 اشخاص أُصيبوا جميعهم بكسور ورضوض، ونقلوا الى مستشفى جزين الحكومي.
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حادث سير

جزين

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