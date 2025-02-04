إصابة 4 أشخاص بحادث سير

اصطدمت سيارة بجدار حديدي عائد لمحل بيع مواد بناء على طريق عام انان - جزين.

وكان داخل السيارة 4 اشخاص أُصيبوا جميعهم بكسور ورضوض، ونقلوا الى مستشفى جزين الحكومي.