الراعي استقبل سفير هنغاريا ومحافظ بعلبك الهرمل وحياة أرسلان

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر الذي وضعه في أجواء منطقة بعلبك والهرمل بعد الحرب الأخيرة والأضرار التي طالت المنطقة، كما عرض للوضع الديمغرافي للمنطقة بعد موجة النزوح الأخيرة.واستقبل البطريرك الراعي، قنصل ألبانيا السيد مارك غريب.وكان البطريرك قد استقبل يوم أمس سفير هنغاريا في لبنان فيرينك سيلاغ والأميرة حياة أرسلان.