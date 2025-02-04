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لبنان
متى والأب بو عبود دعوا للمشاركة في ندوة حول وثيقة الاخوة الانسانية في 12 الحالي
Lebanon 24
04-02-2025
|
06:42
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زار رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى يرافقه ايلي التنوري، المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة حيث كان في إستقباله مدير المعهد الاب شربل بوعبود وأعضاء الهيئة الادارية والتعلمية.
ورحب الاب بوعبود بالزيارة، متمنيا التوفيق لرئيس المجلس ولأعضائه، وقال:"تحلون اليوم في هذا الصرح الفني الانطوني في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى السادسة لوثيقة الاخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في أبو ظبي في 4 شباط 2019، والتي تدعو الى السلم العالمي والعيش معا، وانها مناسبة لاطلاق معكم الدعوة للجميع للمشاركة في الندوة حول الاخوة الإنسانية الاربعاء المقبل في 12 شباط الحالي في المجلس العام الماروني في المدور بيروت".
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بدوره، شكر متى للاب بوعبود حسن الاستقبال، وقال:" اننا نتشارك معكم في هذا اليوم المميز والذي يدعونا إلى التفكير بكل ما جاء في هذه الوثيقة وندعو إلى تطبيقها والعمل بها كما يتشرف المجلس باستضافة هذه الندوة، ومعكم ندعو الجميع إلى المشاركة فيها إلى جانب المفكرين والباحثين في هذا المجال والذين ينكبون على دراسة الوثيقة ونتمنى لهذا الصرح الازدهار والتوفيق في نشر الفن والثقافة والقيم الإنسانية".
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