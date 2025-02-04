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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف أحد الأشخاص في محلّة الدّخوليّة وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:25
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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي، لملاحقة وتوقيف المتورّطين بعمليّات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط أحد المروّجين، على متن سيّارة، في محلّة الدّخوليّة. 
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على إثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الاستعلاميّة والميدانيّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى: 

ف. ي. (من مواليد عام 1977، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.
بتاريخ 28-١-٢٠٢٥ وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع “بيجو” لون أبيض.

بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على مبلغ مالي وكميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج، عِبارة عن:

/87/ كيسًا شفّافًا تحتوي على مادّة الكوكايين.
/21/ كيسًا شفّافًا بداخلها مادّة باز الكوكايين.
/3/ أكياس تحتوي على مادّة الماريجوانا.
حبوب مخدّرة.
أكياس فارغة لتوضيب المخدّرات.
أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص. 
 
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