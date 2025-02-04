Advertisement

لبنان

بيان لوزارة الزراعة عن الاعتداء الاسرائيلي على الثروة الحرجية والنباتية في حولا

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1315656-638742762183677220.jpg
Doc-P-1315656-638742762183677220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزارة الزراعة بيان يتعلق بالاعتداء الاسرائيلي الجديد على الثروة الحرجية والنباتية في بلدة حولا، وجاء فيه:
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في حولا.. العدو يجرف أراضٍ زراعية ويحرق بعض المنازل
lebanon 24
04/02/2025 17:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 2000 اعتداء خلال شهر.. إسرائيل تضرب الضفة الغربية
lebanon 24
04/02/2025 17:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
من قبل عنصر في مخابرات الجيش... مستشفى تل شيحا ينفي تعرض ممرضين وممرضات وموظفين لاعتداء
lebanon 24
04/02/2025 17:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي يارون وحولا وميس الجبل توافدوا إلى مداخل بلداتهم في انتظار إنسحاب العدوّ
lebanon 24
04/02/2025 17:17:07 Lebanon 24 Lebanon 24

حولا

اعتداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-02-04
10:04 | 2025-02-04
10:01 | 2025-02-04
09:37 | 2025-02-04
09:15 | 2025-02-04
09:10 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24