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لبنان

صيدليات تحت اسماء مستعارة.. والنقابة تتحرّك

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:46
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اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم في بيان انه"على اثر تكاثر ظاهرة فتح صيدليات تحت أسماء مستعارة ، وظاهرة فتح الـ chain pharmacy, كما المحاولات العديدة لفتح صيدليات في المراكز التجاريّة، وبما أن هذه المخالفات ستؤدي حتماً الى القضاء على مهنة الصيدلة ، وصحة المواطن الذي سيصبح ضحية دكاكين ومؤسسات تجاريّة ، لا تبغي الا الربح السريع على حساب صحّة المرضى، ونسف دور الصيدلي الحقيقي ورسالته الانسانيّة. بناء عليه قرّرت نقابة صيادلة لبنان بإجماع اعضائها ومجالسها خوض معركة القضاء نهائيّاً على تلك الظواهر ، بكل الاطر المتاحة قانوناً بمساعدة الرأي العام والاعلام النزيه والقضاء الصارم ، طالبين من السلطة المنبثقة حديثا الدعم الكامل في هذه المواجهة المفتوحة لما فيه خير المريض، والمواطن".
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