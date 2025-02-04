منعًا لتقدّم قوّة اسرائيلية.. الجيش يقطع هذا الطريق

قطع الجيش عصر اليوم الطريق الرئيسية التي تربط بين كفرحمام وراشيا الفخار، منعا لتقدم قوّة اسرائيلية تضم 6 اليات.



وكانت القوّة الاسرائلية قد اجتازت الخط الحدودي في محور مزارع شبعا وتقدمت الى بلدة كفرشوبا ومنها الى محيط بلدة كفرحمام، وسط اطلاق رشاقات رشاشة مكثفة ثم عادت ادراجها بعد نحو ساعتين. (الوكالة الوطنية)

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