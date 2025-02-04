Advertisement

لبنان

منعًا لتقدّم قوّة اسرائيلية.. الجيش يقطع هذا الطريق

Lebanon 24
04-02-2025 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1315667-638742785826919404.jpeg
Doc-P-1315667-638742785826919404.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قطع الجيش عصر اليوم الطريق الرئيسية التي تربط بين كفرحمام وراشيا الفخار، منعا لتقدم قوّة اسرائيلية تضم 6 اليات.

وكانت القوّة الاسرائلية قد اجتازت الخط الحدودي في محور مزارع شبعا وتقدمت الى بلدة كفرشوبا ومنها الى محيط بلدة كفرحمام، وسط اطلاق رشاقات رشاشة مكثفة ثم عادت ادراجها بعد نحو ساعتين. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-02-04
10:04 | 2025-02-04
10:01 | 2025-02-04
09:37 | 2025-02-04
09:15 | 2025-02-04
09:10 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24