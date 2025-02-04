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لبنان

بري بحث مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا في الاوضاع في لبنان

Lebanon 24
04-02-2025 | 07:53
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كازابيانكا إشليمان، في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان يرافقها الرئيسة الجديدة للبعثة انييس دور.
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وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض لمهام وبرامج عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان.
الرئيس بري استقبل أيضاً نائبة رئيس وزراء وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فاجون، والوفد المرافق، بحضور سفير سلوفينيا في لبنان غوراز رنشلي والقنصل الفخري لجمهورية سلوفينيا في لبنان ريمون الهاشم والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وسلوفينيا.
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