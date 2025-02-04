Advertisement

لبنان

حميه: إعادة الإعمار ومتابعتها مع وفد من البنك الدولي من الأولويات

Lebanon 24
04-02-2025 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1315676-638742806081608150.png
Doc-P-1315676-638742806081608150.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تابع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، مع وفد البنك الدولي بعد ظهر اليوم ضمن إطار مهام التنسيق والمتابعة لمشروع إعادة الإعمار، نتائج الإجتماعات التي قام بها البنك مع الجهات المعنية لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي، وذلك استكمالا للإجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي تم الإتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية.
Advertisement
واشار حميه الى ان" ملف اعادة الإعمار هو ملف اساسي والجميع يوليه الإهتمام ونتابعه مع الإدارات المعنية التي تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء والبنك الدولي، واليوم تمت مناقشة المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المعنية، واطلعنا على ما قام به البنك من توصيات وخطط كنا قد بحثنها سابقاً وما كتب في التقرير بالنسبة لإعادة الإعمار والبنى التحتية لحين انجاز التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-02-04
10:04 | 2025-02-04
10:01 | 2025-02-04
09:37 | 2025-02-04
09:15 | 2025-02-04
09:10 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24