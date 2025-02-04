حميه: إعادة الإعمار ومتابعتها مع وفد من البنك الدولي من الأولويات

تابع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، مع وفد البنك الدولي بعد ظهر اليوم ضمن إطار مهام التنسيق والمتابعة لمشروع إعادة الإعمار، نتائج الإجتماعات التي قام بها البنك مع الجهات المعنية لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي، وذلك استكمالا للإجتماعات السابقة لإعادة الإعمار والتي تم الإتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية.

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واشار حميه الى ان" ملف اعادة الإعمار هو ملف اساسي والجميع يوليه الإهتمام ونتابعه مع الإدارات المعنية التي تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء والبنك الدولي، واليوم تمت مناقشة المعايير التقنية والعلمية والقانونية من قبل الجهات المعنية، واطلعنا على ما قام به البنك من توصيات وخطط كنا قد بحثنها سابقاً وما كتب في التقرير بالنسبة لإعادة الإعمار والبنى التحتية لحين انجاز التقرير النهائي لرفعه الى ادارة البنك الدولي".