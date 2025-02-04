فوز جديد للكونسرفتوار في بولندا

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مرة جديدة، يثبت المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) جدارة طلابه وأساتذته في العالم، حيث يحققون الإنجازات عبر مواهبهم وشبابهم في أبرز المسابقات الموسيقية الدولية. وتستمر المواهب اللبنانية في التألق والتميز في الخارج، كما ورد في بيان المعهد.حصد الطالب في المعهد الوطني العالي للموسيقى جان طويل (تحت إشراف أستاذ الغيتار ميغرديش ميكايليان) المركز الثاني في إحدى أهم الفعاليات الموسيقية الدولية "نجوم الموسيقى الكلاسيكية" (Classical Music Stars) التي تُنظم في مدينة غدانسك، بولندا. هذه المسابقة تجمع موسيقيين كلاسيكيين من مختلف الأعمار والدول، ويقوم بتقييم المشاركين لجنة من الموسيقيين العالميين.تمت المسابقة على مرحلتين: تمهيدية ونهائية. وكان جان طويل قد تم قبوله في المرحلة النهائية في 14 يناير 2025، وأُعلن عن فوزه بالمركز الثاني في 25 من الشهر ذاته، بعد أداء مميز واحترافي، ممثلاً لبنان في هذه المسابقة بين العديد من المتسابقين الدوليين.يضاف هذا الفوز إلى سلسلة من النجاحات التي حققها الكونسرفتوار في العام الماضي، حيث حصد الطالب جوزف بجاني الميدالية الذهبية في مسابقة الغيتار العالمية (VOLOS Guitar Mundial Olympiad 2024) في فولوس، اليونان. كما فاز 13 فريقًا من طلاب الكونسرفتوار في مسابقة "النجوم الصاعدة" 2024 للموسيقى الدولية في برلين.كان لأستاذ الغيتار في المعهد، ميغرديش ميكايليان، دور كبير في توجيه وتدريب طلابه نحو هذه النجاحات، حيث عمل بجد واجتهاد على التعليم والإشراف، مما يعكس إيمانه برسالته الأكاديمية والموسيقية.كما ساهم التعاون الأكاديمي بين المعهد و"الأكاديمية الإسبانية للغيتار" (Spanish Guitar Academy) بإشراف العازف العالمي خوسيه ماريا غاياردو ديل راي، في تطوير قسم الغيتار في المعهد، من خلال تحديث المنهج الأكاديمي وتنظيم ورش العمل وحفلات "الماستر كلاس" للطلاب.على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، استطاع طلاب الكونسرفتوار الوطني تجاوز التحديات وإثبات قدراتهم ومثابرتهم في تحقيق أحلامهم. شهد المعهد في الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مستوى الجدية في العمل والدراسة، مما أثّر بشكل إيجابي على جودة المناهج التعليمية وأسهم في النجاح في المسابقات العالمية.