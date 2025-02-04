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لبنان

انتهاء الأشغال على جسر جدرا

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:11
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أعلن رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي، أن "الأشغال على الأوتوستراد الساحلي، عند جسر جدرا - سبلين، قد أنجزت بالكامل، بعدما تم تأهيل وترميم وصلة جسر جدرا على الأوتوستراد، وتم فتح مسربي الأوتوستراد أمام حركة السير، وإزالة العوائق بالكامل".
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 وأكد القزي "متابعة البلدية لمختلف القضايا والاوضاع التي تهم أبناء البلدة، وتسهم في التنمية ورفع الأضرار عن المواطنين العابرين على الأوتوستراد بين العاصمة بيروت والجنوب" .
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