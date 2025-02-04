انتهاء الأشغال على جسر جدرا

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أعلن رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي، أن "الأشغال على الأوتوستراد الساحلي، عند جسر جدرا - سبلين، قد أنجزت بالكامل، بعدما تم تأهيل وترميم وصلة جسر جدرا على الأوتوستراد، وتم فتح مسربي الأوتوستراد أمام حركة السير، وإزالة العوائق بالكامل".وأكد القزي "متابعة البلدية لمختلف القضايا والاوضاع التي تهم أبناء البلدة، وتسهم في التنمية ورفع الأضرار عن المواطنين العابرين على الأوتوستراد بين العاصمة بيروت والجنوب" .