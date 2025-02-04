حجر كبير سقط على رأس طفل... وإصابته خطيرة! (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض الطفل آدم زكريا لإصابة بليغة في الرأس، بعد سقوط حجر عليه من أحد المباني المتصدعة بالقرب من ساحة سعدون في منطقة أبي سمراء.

وأسفر الحادث عن إصابة والد الطفل أيضاً بجروح طفيفة.

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