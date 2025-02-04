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لبنان

حجر كبير سقط على رأس طفل... وإصابته خطيرة! (صور)

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض الطفل آدم زكريا لإصابة بليغة في الرأس، بعد سقوط حجر عليه من أحد المباني المتصدعة بالقرب من ساحة سعدون في منطقة أبي سمراء.
 
 
وأسفر الحادث عن إصابة والد الطفل أيضاً بجروح طفيفة.
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ابي سمراء

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