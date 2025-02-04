إحتراق سيارة قرب حاجز للجيش في عكار

احترقت سيارة من نوع "كيا" بسبب ماس كهربائي، قرب حاجز الجيش في منطقة ضهر نصار في عكار.



وأخمد عناصر الدفاع المدني الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.