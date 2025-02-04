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لبنان

إحتراق سيارة قرب حاجز للجيش في عكار

Lebanon 24
04-02-2025 | 10:46
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احترقت سيارة من نوع "كيا" بسبب ماس كهربائي، قرب حاجز الجيش في منطقة ضهر نصار في عكار. 

وأخمد عناصر الدفاع المدني الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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