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لبنان
إحتراق سيارة قرب حاجز للجيش في عكار
Lebanon 24
04-02-2025
|
10:46
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احترقت سيارة من نوع "كيا" بسبب ماس كهربائي، قرب حاجز الجيش في منطقة ضهر نصار في عكار.
وأخمد عناصر الدفاع المدني الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
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