اجتماع في نقابة المستشفيات لبحث زيادة التعرفات الاستشفائية

عقد ظهر اليوم اجتماع في نقابة المستشفيات بين النقابة برئاسة المهندس سليمان هارون، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان السيد اسعد ميرزا وممثلين عن شركات التأمين و شركات الادارة.

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وجرى التداول خلال اللقاء، بموضوع نسبة الزيادة التي تطالب بها النقابة على التعرفات الاستشفائية التي تسددها الشركات بعدما تجاوزتها الكلفة الفعلية للتقديمات.



ولفت النقيب هارون الى ان التعرفات الحالية المتعاقد عليها، لا زالت دون الاسعار التي كانت عليه عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تتراوح بين 25% و 40%. والدراسة التي اعدتها النقابة تلحظ انها لا تشكل اكثر من 60% عما كانت عليه في العام 2019.



من جهته، اكد ميرزا اهمية هذا اللقاء، وان الشركات ليست بعيدة عن ما تعانيه المستشفيات وهي بدورها تعاني من خسائر تتراوح بين 130 و 140 % تم تسجيلها العام الماضي.



وفي المقابل، فإن اقساط التأمين ما زالت اقل من عام 2019 مقابل تراجع عدد المسجلين المستفيدين من تغطية التأمين.



وخلص المجتمعون الى ان تتقدم شركات التأمين الاسبوع المقبل، باقتراح يخدم مصلحة المريض المضمون ويحافظ على استمرارية خدمات المستشفيات وشركات الضمان معاً.