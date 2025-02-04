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لبنان

رئيس وزراء قطر في عين التينة

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:05
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وصل رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان قد زار رئيس وزراء قطر رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث أكّد التزام دولته بدعم المؤسسة العسكرية مشددا على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701.
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كما قال رئيس وزراء قطر: "مستمرّون بدعم الشعب اللبناني ونتطلّع لاستمرار تشكيل الحكومة والعمل معها".
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