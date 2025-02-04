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لبنان

بشأن المعابر غير الشرعية مع لبنان.. قرارٌ من الإدارة السورية الجديدة

Lebanon 24
04-02-2025 | 11:13
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 اقفلت الادارة السورية الجديدة، المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في منطقة وادي خالد في عكار. (الوكالة الوطنية)
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