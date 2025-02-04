استعداداً للمنخفض الجوي المقبل.. تعميم من "محافظ البقاع"

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وطلب التعميم "اتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي بناء على معطيات الأرصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني التي تشير إلى قرب وصول منخفض جوي وكتل قطبية باردة ترافقها رياح قوية وأمطار غزيرة وثلوج على الجبال والمرتفعات بدءا من إرتفاع 800 متر، وذلك اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 2025/2/5 ولغاية صباح يوم الجمعة الواقع فيه 2025/2/7، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد".ودعا أبو جودة إلى "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر".